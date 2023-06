"50' Inside" en version estivale sur TF1 à partir du 15 juillet 2023 avec Nikos Aliagas

Le magazine "50' Inside" revêt son habit estival avec Nikos Aliagas qui nous donne rendez-vous tous les samedis, à partir du 15 juillet 2023, avec des sujets ensoleillés.

Au programme de cet été :

Les portraits de vos stars préférées : Jenifer, Jamel Debbouze, Camille Lellouche ou encore Vianney.

Des rencontres en toute intimité avec Dave, Indochine, Ahmed Sylla, Adeline Toniutti, Camille Lacourt, Sophie Davant… L’occasion de les redécouvrir comme vous ne les avez jamais vus !

Les stories de fabrication des plus grands tubes : de « L’envie d’aimer » à « The show must go on » … ainsi que les stories des stars d’Hollywood : Pamela Anderson, Brad Pitt et Whitney Houston.

Les secrets des coulisses de lieux mythiques : le Cirque du Soleil, le Puy du Fou, le Crazy Horse…

Retour sur les phénomènes de société : Nepo babies, diktats de la minceur, retour au naturel pour les stars…

Et surtout… des documentaires d’évasion pour faire le tour du monde depuis votre canapé : Cadaqués, San Diego, la Provence et Porto n’attendent que vous !

"50' Inside" édition estivale, c’est l’occasion de revivre les moments forts de la saison passée, avec des moments d’émotion marquants et des sujets toujours captivants.

Rendez-vous à partir du samedi 15 juillet à 17:50 sur TF1.