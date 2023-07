"Appels d'urgence" « Pas de vacances pour le SAMU de Saint Tropez », lundi 17 juillet 2023 sur TFX - Vidéo

Lundi 17 juillet 2023 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Pas de vacances pour le SAMU de Saint Tropez ».

C’est un lieu paradisiaque de la Côte d’Azur : la mythique station balnéaire de Saint-Tropez : son golf enchanteur, ses 20 km de plage, ses yachts et sa clientèle qui mêle visiteurs jet-set et touristes populaires.

L’été, ce petit village de pêcheurs de 4500 habitants attire plus de 6 millions de visiteurs ! Un engouement qui vire au cauchemar pour les médecins du SMUR, le service mobile d’urgence et de réanimation. Une équipe de choc au service des vacanciers en détresse : accidents de plongée, brûlures, malaises, piqûres de guêpes…

Le SMUR est de sortie 4 à 5 fois par jour en juillet-août ; dans les embouteillages, sur les plages, en centre-ville, chaque urgence se transforme en course contre la montre au milieu d’une foule de vacanciers aux comportements parfois imprudents. Et le centre hospitalier ne désemplit pas entre petites fractures et urgences vitales causées par les nombreuses noyades sur les plages.

Avec les équipes d’"Appels d'urgence", immersion avec des urgentistes qui tous les jours font des miracles pour que les vacances à Saint-Tropez ne se transforment pas en catastrophe estivale.