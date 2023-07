"Sept à Huit" dimanche 16 juillet 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 16 juillet 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 16 juillet 2023 :

L'or des cîmes.



Des kilomètres de sentiers, des centaines de torrents, des cols qui ont fait la légende du Tour de France. Jamais les Pyrénées n'avaient attirés autant de visiteurs. Les secrets de cette destination à la mode dans "Sept à Huit".

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 16 juillet 2023 :

Météo : l'été de tous les records.



Un document sur la France qui affronte les hausses de température : restriction et pénurie d'eau, cultures en danger. Une enquête saisissante dans "Sept à Huit".

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Florent Pagny.



Son combat contre la maladie dans un portrait exceptionnel d'Audrey Crespau-Mara.