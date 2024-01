"Enquêtes criminelles" : l'affaire Alexandre Dubrunfaut sur W9 mercredi 10 janvier 2024

Mercredi 10 janvier 2024 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Tu ne convoiteras pas la femme de ton frère ».

Le 7 décembre 2016, Alexandre Dubrunfaut, 29 ans, est retrouvé mort carbonisé dans les restes d’une voiture incendiée non loin de Valenciennes (Nord). Un mois plus tard, son frère David, 32 ans, est interpellé. L’homme a beau nier toute implication, il est pourtant le seul à avoir un mobile convaincant : depuis des mois, sa femme Julie le trompe avec son frère Alexandre ! Une double trahison que la police le soupçonne de ne pas avoir supporté.

"Enquêtes criminelles" vous raconte une affaire judiciaire captivante, aux faux airs de feuilleton télévisé à rebondissements.

« À ce soir… » Ce sont les derniers mots prononcés par Alexandre Dubrunfaut à sa femme Ophélie. Car la mère au foyer de 25 ans ne reverra jamais l’homme qu’elle aime. Pire, dans les heures qui suivent la disparition, Ophélie bénéficie du soutien de son beau-frère David… sans se douter une seconde qu’en cachette ce dernier s’active à dissimuler son crime ! En effet, impossible pour elle d’imaginer David en meurtrier. Avec Alexandre, il faisait partie d’une famille de 24 frères et sœurs mais c’est lui qui était le plus proche de la victime.

Ophélie, la veuve d’Alexandre, penche plutôt pour un différend professionnel mais dans cette affaire, il y a une piste bien plus évidente : son mari était en réalité un coureur de jupons. Alors, la mort d’Alexandre serait-elle l'œuvre d’un mari jaloux qui aurait tué pour venger son honneur ? Un témoignage au sein-même de l’immense fratrie va étayer cette hypothèse et, plus incroyable, révéler que l’époux bafoué est l’un des leurs : David, déjà rongé par la récente divulgation d’un secret de famille, venait de comprendre ce qu’il se passait entre sa femme et son frère. Alors, aurait-il voulu se débarrasser d’un rival ? Ou s’agit-il d’une altercation qui a mal tourné ?

"Enquêtes criminelles" reviendra ensuite sur la disparition de Sébastien Megraud en mai 2013. La dernière fois que ce père de famille a été vu, c’était au casino de Salies-du-Salat, un village à 1 heure au sud de Toulouse (Haute-Garonne). L’homme s’y rend avec un ami, dans la voiture de celui-ci, et c’est justement cet ami qui va attirer les soupçons de la famille du disparu. En effet, l’ami en question va donner deux versions différentes de la fin de la soirée : d’abord, il affirme l’avoir raccompagné avant de déclarer que Sébastien est en fait rentré à pied… Pourquoi s’est-il ravisé ?

Deux mois plus tard, le corps de Sébastien Megraud est repêché dans la Garonne. L’autopsie révèle des côtes cassées et des signes de noyade mais la justice clôt l’enquête. Persuadées que leur père a été tué, Emma et Marine, les filles de la victime, apportent aujourd’hui de nouveaux éléments, écartés peut-être un peu trop vite à l’époque…