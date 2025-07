"Zone Interdite" mardi 29 juillet 2025 sur M6, sommaire du magazine

Mardi 29 juillet 2025 à 21:10, Ophélie Meunier présentera un inédit de l'été de "Zone Interdite" dont le thème sera : « Villes mythiques et paysages grandioses : ils s'offrent le rêve américain pour les vacances ».

Des panoramas infinis, des villes dont le nom est en soi un voyage, des routes légendaires : le mythe américain continue de faire vibrer les Français. L’année dernière, ils étaient 2,5 millions à s’envoler vers les États-Unis pour les vacances. Leur objectif : vivre leur rêve américain. Un van lancé sur la Route 66, un coucher de soleil sur le Grand Canyon, un petit-déjeuner à New York ou un air de jazz sur le Mississippi… à chacun son cliché, son aventure américaine.

Patricia et Marc ont économisé pendant des années pour s’offrir le voyage de leur vie. Ils ont mis dix-mille euros de côté et imaginé un itinéraire de rêve avec leurs deux filles et leur neveu : Chicago, Grand Canyon, Yellowstone… Mais ces dernières années, les prix ont flambé outre-Atlantique. Hôtels, essence, restauration… tout coûte plus cher. Vont-ils réussir à tenir leur budget ?

Certains, comme Laurent, ont trouvé des solutions pour un road trip à petit prix. Professionnel du voyage, il propose des formules imbattables à deux-mille euros par personne : quinze jours pour faire le tour des grands parcs de l'ouest américain, vol et hébergement inclus. Son secret ? Des bons plans, des hébergements malins, des itinéraires optimisés. Pascale, assistante de direction et Laurence, ont saisi l'opportunité. Mais quelles concessions faut-il faire ? Comment éviter les mauvaises surprises ? Les astuces de Laurent, l’organisateur, pour réduire les coûts, vont-elles les séduire ?

Pour Manon et Rémi, ce voyage est bien plus qu’un rêve : c’est une promesse. Celle faite à leur fille Clarisse, 8 ans, qui a souffert durant plusieurs années d’une grave maladie. Pour célébrer sa guérison, ses parents ont décidé d’aménager un van et de prendre la route tous les trois. Du Texas à l'Arizona, ils veulent un dépaysement total. Un road-trip en famille, comme une renaissance pour la petite fille.

Anne, Pascal, Nathalie et Bruno rêvaient, eux, de découvrir l’Amérique autrement. Ces amis de toujours, qui partent chaque année en vacances ensemble, vont faire le tour de la Floride, jusqu'à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Et ils se sont fixé un sacré défi : réussir à dormir chez l’habitant ! Une pratique peu courante aux États-Unis ! Leur périple de plus de trois mille kilomètres va leur réserver bien des surprises.