"Envoyé Spécial" jeudi 1er février 2024 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 1er février 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Arnaque aux faux conseillers bancaire

Vous les avez probablement déjà reçus sur votre téléphone, des SMS qui vous demandent de renouveler votre carte vitale, de payer une amende ou de régler des frais postaux. Ces faux messages officiels sont en réalité le point de départ d’une gigantesque arnaque.

Le piège est redoutable, en cliquant sur ces messages vous allez transmettre vos coordonnées et numéros de cartes bleues à des escrocs qui vont vous rappeler en se faisant passer pour votre banque. En 2022, 18 millions de Français se sont fait avoir pour un préjudice total d’au moins 340 millions d’euros.

Une équipe d’Envoyé Spécial s’est infiltrée dans ce réseau extrêmement bien organisé qui réunit des dizaines de milliers de jeunes partout en France. Ne ratez pas cette enquête, vous êtes peut-être leur prochaine victime !

Un reportage de Julien Duponchel, Cyril Théophilos et Adrien Mellot.

Anti-rhumes : l’impossible interdiction ?

Face au manque de médecins, lorsque l’hiver arrive, de nombreux Français se tournent de plus en plus vers les rayons de leur pharmacie. Nez qui coule, fièvre, fatigue : il existe des dizaines de remèdes disponibles sans ordonnance pour ces maux du quotidien.

L’an dernier, 4 millions de boîtes d’Actifed, de Dolirhume, de Nurofen Rhume, d'Humex Rhume et d'autres comme Rhinadvil ont été vendues, pour un total de 25 millions d’euros.

Cependant, ce réflexe peut être dangereux. En octobre, l’Agence nationale de sécurité du médicament a alerté les consommateurs en leur demandant de ne plus utiliser ces médicaments anti-rhume à base de pseudoéphédrine, avec un message choc : “On ne risque pas un AVC pour un nez bouché !”.

Et ce n’est pas la première fois que l’alerte est donnée. Depuis des années, des médecins, des associations de consommateurs, des revues scientifiques et des pharmaciens alertent sur ces pilules, mais rien ne change. Pourquoi ces médicaments, jugés plus dangereux qu’utiles, sont-ils toujours mis en vente ? Qui est responsable de la mise sur le marché de ces médicaments ? Vers quel remède pouvez-vous vous tourner, sans danger ?

Un reportage de Laura Orosemane et Justine Weyl.

Bolivie : lacs à sec

Le plus haut lac navigable du monde est menacé. Il s'agit du Titicaca en Bolivie, qui vient de connaitre une année de sècheresse exceptionnelle. Le lac, berceau de la civilisation inca est unique par sa taille et sa situation. Il est grand comme la Corse et il est situé à 3800m d’altitude. Son niveau n’avait pas connu une baisse aussi forte depuis 80 ans.

Les 3 millions de personnes qui dépendent du lac s’inquiètent de cette nouvelle donne climatique. Une situation difficile qui se rajoute à la pollution chronique de ses eaux menaçant la faune et la flore de cette perle de l’Amérique du Sud. Les habitants du littoral migrent déjà vers la Paz et sa banlieue à la recherche d’une vie meilleure.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Nolwenn Hervé et Mathilde Rougeron.