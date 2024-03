"Appels d'urgence - La police du Nord sous tension" lundi 18 mars 2024 sur TFX

Lundi 18 mars 2024 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir sur TFX un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Délits de fuite et barrages forcés, la police du Nord sous tension ».

C’est un fléau qui empoisonne de plus en plus le travail des policiers : les refus d’obtempérer. Ces automobilistes, pas nécessairement de grands délinquants mais souvent des conducteurs ordinaires, n’hésitent plus à forcer un contrôle de police parce qu’ils ont un peu trop bu ou qu’ils conduisent sans assurance ni permis.

Et dans le Nord, à Roubaix, ces délits de fuite se multiplient, car à trois kilomètres de là, il y a la frontière et les policiers français ne peuvent pas poursuivre ces chauffards en Belgique. C’est le quotidien des brigades de nuit, aux missions particulièrement mouvementées.

Elles traquent sans répit des automobilistes, souvent sous emprise d’alcool, voire de nouveaux produits stupéfiants comme le protoxyde d’azote, un gaz aux effets dévastateurs dont raffolent les jeunes.