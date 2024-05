Vive le camping - Des vacances en famille à Argelès-sur-Mer sur 6ter jeudi 9 mai 2024

Jeudi 9 mai 2024 à à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Vive le camping" : « Des vacances en famille à Argelès-sur-Mer ».

Avec la montagne d’un côté et la Méditerranée de l’autre, Argelès-sur-Mer est la capitale européenne de l’hôtellerie de plein air : on compte 48 campings dont les Marsouins, un établissement 4 étoiles de 587 emplacements répartis sur 12 hectares.

Cette année, le camping a fait peau neuve en transformant son espace aquatique, ses mobil-homes et propose de nouvelles activités comme un circuit de vélo à bosse, du pool paddle, de l’aqua sirène ou encore de l’initiation à la boxe. La promesse : un séjour hors du temps pour 2 500 vacanciers.

Parmi eux, une famille de Ch'tis qui passe ses vacances au camping, en caravane, depuis près de 20 ans ! Ce qu’ils aiment, c’est la simplicité et l’ambiance conviviale de l’établissement. Mais les promesses du « nouveau camping » sauront-elles les séduire ?

Cette année, Cerise et sa famille ont choisi de loger dans l’une des nouvelles tentes lodge du camping. L’objectif : s’évader du quotidien et vivre des expériences qu’ils ne trouvent pas dans la Creuse, leur région d’origine. Cette famille de sportifs a décidé de pratiquer toutes les activités du camping… mais elle pourrait y laisser quelques plumes !

Pour Audrey et Eva, le camping, c’est une grande première. Ces deux copines d’enfance emmènent toute leur tribu au bord de la mer, loin de leurs montagnes savoyardes. Pendant ces vacances, les deux amies vont se démener pour passer le plus de temps possible avec leurs ados… Mais en ont-ils réellement envie ?