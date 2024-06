C à vous mercredi 5 juin 2024 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mercredi 5 juin 2024, Anne-Elisabeth Lemoine présentera en direct sur France 5 à partir de 19:00 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 5 juin 2024 dans l'émission :

19:00 C à vous

Les "citoyens souverains", de la contestation au complotisme

Clément Le Goff présente le reportage "Du refus d’autorité au complotisme : qui sont les citoyens souverains ?", diffusé jeudi 6 juin sur France 2 dans "Envoyé Spécial".

80ème anniversaire du Débarquement : les commémorations ont commencé

Fabrice Grenard, historien, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance.

Annick Cojean, grand reporter au journal Le Monde.

20:00 C à vous, la suite

Jacques Revaux et Thierry Teston pour le documentaire "My way".

Lio pour la préparation de son album avec financement participatif sur "Kisskissbankbank".

Au dîner de C à vous

Tony Ann, en tournée mondiale.

Dans la cuisine de C à vous

Moise Sfez, fondateur et chef de "Homer Lobster".