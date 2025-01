"C dans l'air" mercredi 29 janvier 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 29 janvier 2025, Caroline Roux reçoit : Guillaume Brachet, atteint de la maladie de Parkinson. Il témoigne dans le documentaire "Nos vies avec Parkinson", réalisé par Joseph Coriat et Guillaume Leblond, disponible sur France.tv. Il publie également "Parkinson à 30 ans", aux éditions Leduc.

Agé de 36 ans, Guillaume Brachet a été diagnostiqué un peu avant ses 30 ans. En France, 270.000 personnes vivent avec Parkinson, et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. 17% des malades ont moins de 50 ans.

Dans le film "Nos vies avec Parkinson", on découvre comment vivent les patients atteints de Parkinson. Quels sont les symptômes, qui ne se limitent pas ax tremblements, comment on découvre sa maladie, mais aussi la lourdeur des traitements, et les difficultés du quotidien. Le réalisateur Joseph Coriat enquête aussi sur les origines de la maladie, est-elle génétique, liée à l'environnement ? Il nous montre aussi les espoirs de traitements, et on suit notamment l'opération de Cathy, une patiente qui a vu son intervention chirurgicale comme une "renaissance".

Parmi les espoirs de traitement, il y a celui que développe Guillaume Brachet, l'invité de C dans l'air. Chercheur de métier, il a créé une start up pour lutter conter sa propre maladie, Parkinson, et développer un traitement. Les essais cliniques devraient débuter prochainement. Il nous expliquera les espoirs que sa découverte suscite.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Nathalie Schuck, grand reporter au Point.

Mathieu Plane, économiste -à l'OFCE, Observatoire Français des Conjonctures Économiques.

Le thème de l'émission :

Impôt : la colère des grands patrons

C’est un coup de gueule qui fait grand bruit. À l’occasion de la présentation des résultats annuels de son entreprise, le PDG de LVMH s’est agacé de la hausse des impôts prévue en 2025 en France pour les plus grandes entreprises. Le patron du groupe de luxe a estimé qu’il s’agissait d’une "taxe sur le made in France » qui «pousse à la délocalisation". "Je reviens des États-Unis et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui y règne. Et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide", a déclaré celui qui a été aperçu avec ses enfants Delphine, PDG de Dior, et Alexandre, directeur général délégué de Moët-Hennessy, parmi les proches invités de Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture du président américain. "Aux États-Unis, les impôts vont descendre à 15 %, les ateliers sont subventionnés dans plusieurs États et le président encourage cette dynamique", a salué le milliardaire.

Le cinquième homme le plus riche du monde, dont Forbes estime la fortune à 168 milliards d’euros, faisait allusion à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, prévue pour un an dans la dernière mouture du budget 2025. Cette surtaxe devrait rapporter quelque 8 milliards d'euros à l'État cette année. Pour les groupes réalisant plus de trois milliards d'euros de chiffre d'affaires, comme LVMH, elle entraînerait une hausse d'environ 40 % du taux d'imposition sur les sociétés.

Une déclaration choc qui a ravivé le débat sur la fiscalité et suscité de nombreuses réactions. À commencer par celle de la porte-parole du gouvernement a ainsi dit "comprendre la colère" du PDG de LVMH tout en soulignant que "chacun doit prendre part aux efforts", compte tenu de "la condition budgétaire dans laquelle nous nous trouvons". Sophie Primas a également rappelé que cette surtaxe serait "temporaire", pour un an seulement. Mais encore faut-il que le budget 2025 soit adopté.

Depuis lundi, François Bayrou s'est attiré les foudres de la gauche et a provoqué la division dans son propre camp en affirmant que la France "s'approch[ait]" d'un "sentiment de submersion" migratoire. Face aux critiques, qui l'accusent de reprendre une expression de l'extrême droite, et de nourrir le fantasme, vieux de plus d’un siècle, d’un pays submergé par l’étranger, le chef du gouvernement a repris la parole le lendemain devant les députés et a maintenu l'idée d'une "submersion migratoire". "Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouverné par l'extrême droite et vous en aurez été le complice" a répondu le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud, « submergé par la consternation ». Peu après, le PS a décidé de suspendre les négociations budgétaires avec le gouvernement et de ne pas se rendre le soir à Bercy pour finaliser un accord avec le ministre de l'Économie sur le budget de l'État. Un retrait des discussions qui a des allures de très mauvaise nouvelle pour Matignon alors qu’une réunion cruciale aura lieu demain entre députés et sénateurs.

Alors où en sont les discussions sur le budget 2025 ? LVMH bientôt délocalisé ? Comment l’Europe peut-elle revenir dans la course face à la Chine et les Etats-Unis ? Face à un Donald Trump qui promet de simplifier la vie des entreprises, l'Union européenne s’attèle à la question de la compétitivité et dévoile sa feuille de route ce mercredi. Quelle est-elle ? Enfin mutuelle communale, centre de santé, comment certaines mairies lutte-t-elle contre les déserts médicaux ? Reportage à Arcachon, ville qui développe depuis 10 ans avec succès une politique ambitieuse de santé.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.