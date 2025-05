"13h15 le samedi" : Le grand voyage de Sacha au Maroc ce 31 mai 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 31 mai 2025 sur France 2, l’histoire de Sacha, atteint d'une maladie génétique rare, et son voyage vers l’autonomie, initié par son père, Franck.

Sacha est atteint d'une maladie génétique rare, le syndrome de Williams-Beuren. Pour l'aider à s'épanouir, son père l'a emmené enfant faire le tour de l'Asie. Treize ans plus tard, c'est désormais entre adultes que le père et le fils renouvellent l'expérience, au Maroc cette fois.

"13h15 le samedi" raconte l’histoire de Sacha et son voyage vers l’autonomie, initié par son père, Franck. Un voyage commencé il y a treize ans par une histoire de train. Sacha, 13 ans à l'époque, est un enfant différent : il est atteint du syndrome de Williams-Beuren, une maladie génétique rare. Son père compare son existence à celle d’un poisson rouge dans un bocal : il tourne en rond, piégé dans les retards cognitifs provoqués par sa maladie.

Mais Franck s’est rendu compte que dans un train, il est possible de capter son attention. Alors l’idée germe en lui de se servir des voyages pour aider son fils à grandir. Ensemble, ils vont se lancer dans une grande aventure : traverser l’Asie tous les deux. Sacha est heureux et Franck aussi, car les progrès de son fils sont flagrants.

Un second voyage au Maroc et dans le désert du Sahara

Les années ont passé et Sacha a désormais 26 ans. Il n’habite plus avec son père mais dans un foyer de vie pour adultes en situation de handicap. Sacha a tissé des liens amicaux forts avec les autres résidents et il s’y sent bien, mais ne pas voir son père au quotidien lui manque.

Alors Franck a décidé de repartir avec lui… Cette fois, ce sera le Maroc et le désert du Sahara. Un voyage émouvant où père et fils prennent le temps de se redécouvrir et apprennent à tisser un autre lien : celui qui unit désormais deux adultes.

Reportage de Jean-Sébastien Desbordes avec Matthieu Martin, Anthony Santoro et Emmanuel Rivain / Nania Films.