"Sans filtre - Narcotrafic, le poison du quotidien" lundi 16 juin 2025 sur France 3 avec Michel Field

Lundi 16 juin 2025 à 23:25, France 3 diffusera le premier numéro de "Sans filtre", une nouvelle émission qui donne la parole aux citoyens en région présentée par Michel Field.

Le principe de l'émission

Sans filtre, la nouvelle émission de débat citoyen et participatif, s’installe au cœur de nos villes et de nos villages. Accoudés au zinc d’un bar ou d’une brasserie : ici, on parle vrai, et on donne la parole à celles et ceux qui ne l’ont jamais. En s'appuyant sur des réalités locales dans les territoires, les citoyens vont pouvoir en débattre « sans filtre ».

L'émission marque le grand retour de Michel Field à l'animation de débats de société à l’antenne. Il abordera à chaque numéro un sujet fort, traité à hauteur d’homme : un instantané brut, sans détour, direct, avec le style particulier qui a marqué l'histoire de la télévision.

Dans chaque région, Michel Field sera épaulé par une ou un journaliste du réseau France 3, portant l'expertise et la connaissance du terrain des rédactions régionales. Sa mission : mettre en lumière des sujets brulants du territoire.

Pour ce premier numéro enregistré à Montargis dans le Loiret, Michel Field sera accompagné de Rebecca Benbourek de la rédaction régionale de France 3 Centre-Val de Loire.

Narcotrafic, poison au quotidien

Pour son premier numéro, Sans Filtre s’installera dans une brasserie de Montargis, pour un débat consacré au fléau de la drogue, un poison du quotidien aussi dans les campagnes françaises.

Longtemps concentré dans les grandes métropoles, le trafic de drogue gagne aujourd’hui les petites communes rurales. Douces ou dures, les drogues s’enracinent dans des territoires autrefois peu touchés. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en septembre dernier, huit communes sur dix sont désormais concernées, détériorant le tissu social, la sécurité et la tranquillité des habitants.

Montargis, sous-préfecture du Loiret et ville moyenne de près de 15 000 habitants, illustre cette réalité inquiétante.

Ces derniers mois, plusieurs faits divers ont secoué la population : fusillades, règlements de comptes, interpellations en pleine rue et saisies importantes de drogue témoignent d’un phénomène profond et structuré. L’agglomération montargoise, en prise avec ces enjeux, sera donc au cœur du débat, avec des habitants, des élus, des acteurs associatifs et des représentants des forces de l’ordre réunis pour en parler sans tabou.