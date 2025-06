"C l’hebdo" samedi 21 juin 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5 (vidéo)

Samedi 21 juin 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 21 juin 2025 :

18:55 C L'hebdo

Le guide suprême iranien Khamenei vit-il ses dernières heures ?

Alain Frachon, journaliste.

Mariam Pirzadeh, journaliste.

Affaire Grégory : la grand-tante est-elle le corbeau ?

Patricia Tourancheau, journaliste.

Général François Daoust, ancien commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

20:05 C L'hebdo, la suite

Noémie Lenoir vient raconter son combat contre l'alcool, elle brise le tabou ce soir dans C L'hebdo.

Maïtena Biraben, pour son média "Mesdames" qui donne la parole aux femmes de plus de 45 ans.

Baptiste Lecaplain, pour le film "Avignon" actuellement au cinéma.

Extrait vidéo

Affaire Grégory : "Il y a des expertises ADN très intéressantes en cours. Sur l’enveloppe de la lettre de revendication du crime, il y a quatre ADN mélangés. Tout n’est pas fichu", explique la journaliste Patricia Tourancheau.

Noémie Lenoir brise le silence sur son alcoolisme. « J’ai commencé le mannequinat à 15 ans. Je n’ai pas eu d’adolescence, je l’ai cherchée dans l’alcool. J’ai sombré dedans. »