"Faîtes entrer l'accusé" : L'affaire Henri-Jean Jacomet sur RMC Découverte dimanche 27 juillet 2025

Dimanche 27 juillet 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Faîtes entrer l'accusé” qui revient sur l'affaire Henri-Jean Jacomet.

Le 13 juillet 1988, Henri-Jean Jacomet signale la découverte des corps sans vie de sa femme Fabienne, sa belle-sœur Joëlle, et du mari de celle-ci Fernando Rodrigues. Fabienne et Joëlle ont été massacrées à coups de hache et de sabre, Fernando a succombé à un coup de fusil.

Alain Verdoux de la BR de St Gaudens, revient sur les premiers jours d’enquête qui avaient permis de conclure rapidement au double meurtre de Fabienne et Joëlle suivi du suicide de l’auteur, Fernando.

Mais pour quel mobile ? Les familles des victimes ne se satisfont pas de cette thèse et décident de porter plainte contre X pour homicide.

Pour Faites entrer l’accusé, Anne-Paule Cransac, la sœur de Fernando Rodrigues, martelle son intime conviction : la culpabilité de Henri-Jean Jacomet. Selon elle, il savait que sa femme avait un amant, un certain Dinis, l’oncle de Fernando.