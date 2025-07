"C dans l'air" vendredi 25 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 25 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 25 juillet 2025, Axel de Tarlé recevra Michelle Fines, journaliste d’investigation qui a suivi l’affaire Cantat, dès son arrestation à Vilnius après le meurtre de Marie Trintignant.

Le procureur de la République de Bordeaux a annoncé hier ouvrir une enquête pour "violences volontaires par conjoint ou concubin" visant le chanteur Bertrand Cantat. Il est soupçonné d'avoir commis des violences sur son ex-compagne, avec laquelle il s'était installé à sa sortie de prison. Kristina Rady avait été retrouvée pendue chez elle en janvier 2010.

Cette décision intervient plus de 15 ans après le drame et grâce … à une série documentaire diffusée depuis le mois de mars sur Netflix. Le procureur évoque "plusieurs affirmations et témoignages ne figurant pas dans les dossiers précédents" qui avaient tous été classés sans suite. Entre autres, le témoignage d’un infirmier ayant pu consulter le dossier médical de Kristina Rady après un passage aux urgences.

Vincent Hugeux, journaliste spécialiste des enjeux internationaux, enseignant à Sciences Po.

Patricia Allemonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Anthony Bellanger, éditorialiste international à Franceinfo TV.

Richard Werly, journaliste, correspondant à Paris du média suisse Blick.ch

Le thème de l'émission :

C’est une annonce majeure sur la scène diplomatique. La France va reconnaître officiellement l’État de Palestine. Le président Emmanuel Macron, qui s’était engagé en faveur de cette reconnaissance il y a plusieurs mois, a confirmé jeudi soir sur le réseau social X qu’il ferait "une annonce solennelle" devant l’ONU en septembre prochain. Il a invoqué "l’engagement historique de la France en faveur d’une paix juste et durable au Moyen-Orient".

Dans le même message, le chef de l’État a souligné "l’urgence" aujourd’hui "que la guerre cesse et que la population civile soit secourue". "Il faut immédiatement un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza. Il faut aussi garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient" écrit le chef de l’Etat. Il a par ailleurs adressé une lettre au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour lui faire part de sa "détermination à aller de l’avant".

La réponse palestinienne n’a pas tardé. Le vice-président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein al-Cheikh, a salué une "position qui reflète l’attachement de la France au droit international", selon des propos rapportés par la BBC. Mahmoud Abbas a, de son côté, qualifié la décision de "victoire pour la cause palestinienne".

En Israël, la réaction a été immédiate et virulente. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a dénoncé "fermement" cette annonce. "Dans ces conditions, un État palestinien serait un tremplin pour anéantir Israël, et non pour vivre en paix à ses côtés", a-t-il écrit sur X. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a pour sa part qualifié la décision française de "honteuse" et de "capitulation face au terrorisme".

Allié historique d’Israël, Washington a également rejeté l’initiative. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a dénoncé une décision "imprudente" et un "camouflet pour les victimes du 7 octobre".

À l’inverse, plusieurs États arabes ont salué la décision française. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a notamment évoqué "une décision historique qui réaffirme le consensus de la communauté internationale sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement d’un État indépendant sur les frontières de 1967".

Sur le territoire national, les réactions sont tout aussi divisées. Le Rassemblement national a dénoncé "une faute politique et morale", tandis qu’à gauche, plusieurs responsables ont salué une "victoire morale" et ont appelé à "des sanctions" contre le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou.

Avec cette annonce, la France est le premier pays du G7 à avoir officialisé son intention de reconnaître l’État de Palestine. Pourtant, elle n’est pas seule. La Palestine est déjà reconnue officiellement par 147 États sur les 193 membres de l’ONU, soit près de 75 % des États membres. Depuis mai 2024, l’Espagne, l’Irlande, la Norvège, puis la Slovénie l’ont également fait.

Alors, que va changer cette décision ? Pourquoi est-elle historique ? Quels sont les enjeux derrière cette reconnaissance de l’État de Palestine ?

