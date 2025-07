"C dans l'air" samedi 26 juillet 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 26 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 26 juillet 2025, Axel de Tarlé recevra Nicolas Ksiss-Martov journaliste à So Foot.

Il y a un an tout juste Paris accueillait la première cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques en plein air de l’histoire. Un show grandiose pensé et orchestré pendant des mois qui émerveillait les Français et le monde. S’en suivirent quinze jours de compétition, d’émotions, d’exploits sportifs et de fête.

Une parenthèse enchantée mais qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Quel est l’héritage de ces jeux olympiques de Paris ? Ont-ils apporté plus de touristes ? combien ont-ils réellement coûté ? ont-ils été bénéfiques pour les associations sportives ou pas ?

Axel de Tarlé reviendra sur ce moment de liesse et nous ferons le bilan avec son invité.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Alexandre Lazarègue, avocat spécialisé en droit du numérique.

Véronique Reille-Soult, spécialiste de l’opinion et des réseaux sociaux, présidente du cabinet Backbone Consulting.

Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne.

Alexandra Pichard, journaliste à L’Informé.

Le thème de l'émission :

"Je peux vous dire que l'on passe d'une dinguerie absolue à ce que je considère être une affaire d'État", a affirmé Éric Dupond-Moretti. L'ancien garde des Sceaux et proche du couple Macron a décidé de s'exprimer ce samedi au micro de RTL à la suite de la plainte déposée aux États-Unis par le couple Macron contre l'influenceuse américaine Candace Owens, qui avait relayé la fausse information selon laquelle la première dame française serait, "en réalité, née homme".

"Tout ça aurait dû tomber dans le caniveau, c'était la seule place pour cette rumeur. Mais il s'avère que cette rumeur a été organisée, diffusée, propagée par des membres de l'extrême droite dédiabolisée", a déclaré l’ancien ministre de la Justice. Avant de poursuivre : "Tout ça pour déstabiliser ou tenter de déstabiliser le président de la République. Ce n'est pas qu'une histoire de fada, c'est aussi une histoire politique". L’ancien garde des Sceaux a ensuite pointé des liens entre des membres de l'extrême droite française et Candace Owens.

Depuis janvier, cette créatrice de contenus d’extrême droite s’acharne à relayer et exploiter une rumeur mensongère selon laquelle Brigitte Macron serait "née homme", dans des vidéos cumulant plusieurs millions de vues. Une fake news qui nourrit la sphère complotiste américaine, jusqu’à être partagée récemment sur X par un général trois étoiles proche de Donald Trump, Michael Flynn, et qui resurgit régulièrement en France depuis 2017 sur les réseaux sociaux.

Une autre affaire a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours : celle de la "Coldplay Cam". Lors d’un concert du groupe Coldplay, une caméra braquée sur le public a accidentellement mis au jour une histoire d’infidélité. Visiblement surpris dans une situation compromettante, le duo, dont les deux protagonistes sont respectivement mariés de leur côté, est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Depuis, la vidéo cumule des millions de vues et des parodies se multiplient sur les réseaux.

Si les images du couple tentant de se cacher de la caméra peuvent prêter à sourire, la vague de harcèlement qu’il essuie sur les réseaux a de quoi interroger. Car les deux amants, ainsi que leurs proches, ont été très rapidement identifiés en quelques minutes grâce à des outils que l’on trouve sur Internet et qui utilisent l’intelligence artificielle. Et pour ces deux amants devenus célèbres, les conséquences ont été dramatiques. Travaillant tous deux dans la même entreprise, l’un comme PDG, l’autre comme DRH, ils ont dû démissionner.

Qui est Candace Owens ? Pourquoi l’ancien ministre de la Justice parle-t-il d’affaire d’État ? Plus largement sommes-nous entrés dans une ère où l’intimité et la vérité sont constamment menacées par la technologie et la viralité ? La capacité de l’IA à identifier rapidement des visages à partir d’une simple vidéo menace-t-elle définitivement le droit à l’anonymat en ligne ? Comment protéger sa vie privée et son e-réputation à l’ère d’Internet et de l’Intelligence artificielle ? Droit à l’image, droits sur les données personnelles, droit à l’oubli… Que dit la loi ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.