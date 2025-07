"Indices" : L'affaire Guy Georges à revoir sur T18 mardi 29 juillet 2025

Mardi 29 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro de la série documentaire "Indices" qui reviendra sur l'affaire Guy Georges, un tueur en série condamné en 2001 pour sept meurtres de jeunes femmes à Paris entre 1991 et 1997.

Face à un crime, une seule solution pour les enquêteurs : faire parler les indices. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, le responsable laisse toujours des traces derrière lui, aussi infimes soient-elles.

Ces indices, c'est aux enquêteurs de les recueillir et de les faire parler, grâce aux experts de la police technique et scientifique. Un travail de fourmi long et minutieux, essentiel pour faire la lumière sur les affaires les plus complexes.

À travers les témoignages d'experts, mais aussi de proches des victimes, Indices redéroule le fil d'enquêtes criminelles peu communes, pour que nous puissions enfin comprendre comment elles ont été résolues.

À la poursuite de SK1: l'affaire Guy Georges

Le jeudi 21 mars 1991, Pascale Escarfail, 19 ans, est retrouvée sans vie dans son studio du 14e arrondissement de Paris. La jeune femme a été sauvagement poignardée et son soutien-gorge a été minutieusement coupé en deux.

Cette tragique découverte marque le coup d'envoi d'une longue série de meurtres, et d'une des enquêtes les plus intenses de ces trente dernières années.

En permettant d'arrêter celui qui est aujourd'hui considéré comme le premier tueur en série français, cette enquête a également révolutionné les méthodes d'enquête criminelle, et les expertises de la police technique et scientifique.