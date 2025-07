"Des racines et des ailes - Versailles, 400 ans de faste et d’excellence" sur France 3 (vidéo)

Mercredi 30 juillet 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir un numéro du magazine "Des racines et des ailes" sur l'aventure architecturale de la construction du château de Versailles.

Ce numéro spécial du magazine "Des racines et des ailes" a précédemment été diffusé sur France 3 à l'occasion du 400ème anniversaire du château de Versailles.

Carole Gaessler célèbre cet évènement avec celles et ceux qui « vivent Versailles » aujourd'hui, et nous raconte cette extraordinaire aventure architecturale, politique et artistique grâce à des prouesses techniques inédites. L’intelligence artificielle nous fait revivre la construction du château comme si nous y étions.

Et pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, "Des racines et des ailes" vous dévoilera pour la première fois des lieux secrets et emblématiques du palais.

En 1623, Louis XIII pose la première pierre de son relais de chasse, mais c’est son fils Louis XIV qui le transforme en l’un des plus beaux édifices au monde, entouré d’une cité nouvelle. Il réussit ainsi à impressionner le monde entier et à prouver la magnificence de son règne.

Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, nous dévoile les secrets de la galerie des Glaces et du chantier le plus important lancé pour cet anniversaire : la restauration de l’antichambre de l’œil de bœuf, le cœur battant de la cour sous le Roi-Soleil.

L’historien de l’art Laurent Brunner nous ouvre les portes de l’Opéra Royal, novateur et demeuré intact, un théâtre édifié pour le mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette.

Le cheval est omniprésent à Versailles sous l’Ancien Régime, à tel point que Louis XIV édifie des écuries monumentales face au château. Depuis 2003, les chevaux sont de retour avec l'Académie équestre nationale du Domaine de Versailles fondée par Bartabas. Nous suivrons la jeune écuyère Fanny Lorré qui perpétue la tradition du dressage à la française. Elle est l’une des rares à pouvoir parcourir le parc à cheval.

Louis XIV et ses successeurs donnent à Versailles des fêtes grandioses et inoubliables qui rayonnent dans toute l’Europe. Grâce à la 3D, vous revivrez le mariage du futur Louis XVI.

À anniversaire exceptionnel, évènement exceptionnel : cette année, pour la grande nocturne de feu, 600 drones envahissent le ciel du château au cœur d’un grand feu d’artifice. Une magie visuelle dans la droite ligne des grandes fêtes du 17e siècle !

Un film d’Anne-Laure Cahen et Nicolas Ferraro.