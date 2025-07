"Enquête d'action - Shérifs US : au nom de la loi ?", mercredi 30 juillet 2025 sur W9

Mercredi 30 juillet 2025 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera revoir sur W9 un numéro du magazine “Enquête d'action” : « Shérifs US : au nom de la loi ? ».

Popularisés par les westerns et indissociables du mythe américain, les shérifs jouent un rôle déterminant dans la lutte contre le crime et la délinquance aux USA. On en compte 3 000, répartis sur l'ensemble du territoire.

Pour faire respecter la loi, ces représentants de l'ordre disposent de moyens conséquents : enquêteurs spécialisés, brigade scientifique, snipers, arsenal dernier cri, hélicoptères, prison particulière, etc... Certains shérifs ont même, sous leur autorité, des SWAT, les unités d'élite de la police américaine.

Comment les shérifs travaillent-ils au quotidien ? Et qui sont ces hommes dont la mission est à la fois d'assurer la sécurité de leurs concitoyens, mais aussi de leur rendre des comptes ? Car aux États-Unis, le shérif est élu. Il est donc jugé sur ses résultats.

Pendant plusieurs mois, les équipes du magazine “Enquête d'action” ont suivi le shérif Anthony Wickersham et ses hommes. Leur territoire : Macomb County, l'un des comtés les plus peuplés de l'état du Michigan, avec ses 800 000 habitants et surtout l'un des plus touchés par la crise. Ici, dans cette région des grands lacs, le chômage a fait exploser la criminalité. Pour la combattre, les citoyens comptent sur leur shérif.

Cowboys ou superflics, plongée dans l'univers des shérifs américains, prêts à tout pour faire respecter la loi.