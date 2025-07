"C dans l'air" lundi 28 juillet 2025, les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce lundi 28 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 28 juillet 2025, Axel de Tarlé recevra Nicolas Geay, grand reporter aux services des sports de France Télévisions et spécialiste du cyclisme.

Nicolas Geay analysera le Tour de France 2025, marqué par une arrivée inédite entre les Champs-Élysées et la rue Lepic, où la ferveur populaire a embrasé ce nouveau temple parisien du vélo un an après les JO.

Il reviendra également sur les performances des coureurs sous haute surveillance, avant d’évoquer la confirmation durable du Tour de France femmes dans le paysage sportif.

17:45 "C dans l'air"

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Richard Werly, correspondant France/Europe de Blick.fr.

Florian Louis, historien, spécialiste des relations internationales.

Sylvie Matelly, économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors.

Sonia Dridi, correspondante à Washington pour France24 et la RTBF.

Le thème de l'émission :

C’est à l’issue d’un entretien express de tout juste une heure, en Écosse, que Donald Trump et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont annoncé hier avoir trouvé un accord commercial entre les États-Unis et l’Union européenne. "Nous avons trouvé un accord", s’est félicité le président américain, n’hésitant pas à le qualifier de "plus grand jamais conclu en matière de commerce". Ursula von der Leyen a salué, pour sa part, un "bon accord" qui devrait "apporter de la stabilité".

Au cœur de l’accord : les droits de douane. Washington s’engage à limiter à 15 % les taxes sur les produits européens importés, contre les 30 % initialement envisagés par Donald Trump. En contrepartie, Bruxelles renonce à toute riposte tarifaire et s’engage à injecter des sommes colossales dans l’économie américaine : 750 milliards de dollars d’achats d’énergie sur trois ans, ainsi que 650 milliards d’investissements, notamment dans l’implantation d’usines. Des achats d’équipements militaires sont également évoqués.

En échange, plusieurs produits stratégiques — aéronautique, chimie, semi-conducteurs, agriculture et matières premières critiques — seront exemptés de droits de douane. La surtaxe sur les voitures européennes passera de 25 % à 15 %.

L’accord doit encore être validé par les États membres. L’Allemagne, premier partenaire commercial des États-Unis en Europe, a salué l’initiative : "Nous avons su préserver nos intérêts fondamentaux", a estimé le chancelier Merz, tout en regrettant le manque d’avancées sur certains volets. L’Italie a également applaudi l’accord dans la soirée.

En France, en revanche, le ministre délégué aux Affaires européennes a estimé que cet accord apporte "une stabilité temporaire" mais reste "déséquilibré" et a insisté sur la nécessité d’agir pour le "rééquilibrer", en particulier sur les services. Le Premier ministre François Bayrou a, lui, évoqué une "soumission" et a dénoncé "un jour sombre" alors que les réactions se multiplient dans la classe politique. "Fiasco politique, économique et moral", selon Marine Le Pen. "Tout est cédé à Donald Trump", d’après Jean-Luc Mélenchon.

Alors, que contient cet accord commercial ? Comment se sont déroulées les négociations avec Donald Trump ? L’Europe cède-t-elle à une « extorsion mafieuse » de Donald Trump ? Pour Jean-Luc Demarty, ancien directeur général du Commerce extérieur et de l’Agriculture à la Commission européenne de 2011 à 2019, les méthodes utilisées par le président des États-Unis sont assez proches de celles de la mafia. Il a accordé aux journalistes de C dans l'air une longue interview.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.