"20h30 le vendredi" avec Isabel Del Real à vélo sur la route de la soie, vendredi 1er août 2025 sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 1er août 2025 sur France 2, le portrait d'Isabel Del Real, l'aventurière à vélo.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

L'aventurière à vélo

Qui n’a jamais pensé à tout plaquer pour vivre son rêve d’enfant ? Isabel Del Real a annoncé à ses parents qu’elle allait prendre son vélo et parcourir des milliers de kilomètres vers l’Est, en direction de la route de la Soie.

Un périple qui a presque duré un an, avec en poche un carnet de dessin et quelques stylos. De cette aventure, elle a tiré un roman graphique, et d’autres envies de rencontres.

L'été de 20h30 l'a suivie dans un nouveau voyage à la découverte de l’Atlas marocain, toujours à vélo.