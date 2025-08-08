"90' Enquêtes : Corse, Saint-Tropez, l’été de tous les excès pour les gendarmes du Sud" dimanche sur TMC

Dimanche 10 août 2025 à 21:15, Tatiana Silva vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Corse, Saint-Tropez : l’été de tous les excès pour les gendarmes du Sud ».

Avec la pandémie de Covid et les difficultés à voyager hors de nos frontières, cette année encore, beaucoup de Français ont choisi de passer leurs vacances sur le territoire national, notamment sur les plages de la mer Méditerranée. Résultat : un afflux record de touristes dans le Sud et beaucoup de travail pour les forces de l’ordre.

Comme à Saint-Tropez, l'une des destinations phares de la côte d'Azur. Le petit port, célèbre dans le monde entier, rendez-vous incontournable de la jet set avec ses mégayachts, ses eaux cristallines et ses boutiques de luxe, attire plus de 5 millions de vacanciers en période estivale. Des jours et des nuits endiablés qui donnent du fil à retordre aux gendarmes de la route. Tout l’été, les équipes de “90' Enquêtes” ont suivis les hommes des brigades motorisées de Gassin, Saint-Tropez et Draguignan, aux prises avec des chauffards en tous genres. Entre riches touristes, fous de vitesse, abus de stupéfiants et sorties en boîtes mouvementées pour des jeunes très alcoolisés, pour les gendarmes ne sont vraiment pas les vacances !

Les équipes de “90' Enquêtes” ont aussi partagé le quotidien des gendarmes en Corse. Entre mer turquoise, plage de rêves et soleil assuré, 2 millions de touristes débarquent sur l'île de Beauté en juillet-août. Pour veiller à leur sécurité, les effectifs sont renforcés par des gendarmes mobiles qui débarquent du continent pour prêter main forte à leurs collègues locaux pendant cette période à haut risque. Entre coups de feu, incendies suspects, accidents avec des vaches corses et sauvetage en mer… certaines missions vont se révéler plutôt surprenantes et très inattendues !

C’est ce que vont découvrir 200 gendarmes mobiles venus de Dijon et Annecy qui ont posé leur paquetage à Calvi et Porto-Vecchio pendant cet été de tous les excès.

« Corse, Saint-Tropez: l’été de tous les excès pour les gendarmes du Sud », un reportage de Thomas Agostini, Julie Poncet et Camille Aujames pour Cartel presse.