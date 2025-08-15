recherche
"20h30 le vendredi" rencontre la famille Meilland, six générations dédiées aux roses ce 15 août sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 15 août 2025
"20h30 le vendredi" rencontre la famille Meilland, six générations dédiées aux roses ce 15 août sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 15 août 2025 sur France 2, la saga familiale au parfum de rose de la famille Meilland.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Roses de légende

"L’été de 20h30" vous promet un été fleuri, avec l’histoire d’une famille entièrement dédiée, depuis six générations, aux roses.

Toujours à la recherche de parfums, de couleurs, de formes exceptionnelles et uniques, les Meilland créent de nouvelles fleurs chaque année. Nombreuses portent des noms de stars. Elles s’appellent la Catherine Deneuve, la Jeanne Moreau, l’Edith Piaf, la Charles Aznavour ou la Louis de Funès.

Ces roses françaises, aujourd’hui cultivées par Alain et Mathias, le père et le fils, sont devenues des références dans le monde entier.

Un document réalisé par Laura Lequertier, Patrice Caillonneau et Mathilde Rougeron produit par Kartagen.

Dernière modification le vendredi, 15 août 2025 15:15
