"Au bout de l’enquête" : L'affaire Nordhal Lelandais à revoir samedi 16 août 2025 sur France 2

Samedi 16 août 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de voir ou de revoir deux affaires dans le magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?".

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Affaire Nordahl Lelandais, la petite fille, le caporal et le meurtrier

Nordahl Lelandais. Un nom qui fait froid dans le dos, et qui résonne fortement dans l’histoire criminelle récente. Avec deux épisodes exceptionnels, dans lesquels les gendarmes en charge des enquêtes parlent pour la première fois, Au bout de l’enquête revient sur l’effroyable parcours de ce meurtrier, sa personnalité perverse, ses zones d’ombres qu’il reste à éclaircir.

Tout commence quand Maëlys, huit ans, disparaît lors d’un mariage en août 2017. Rapidement, un homme est dans le collimateur des gendarmes: Nordahl Lelandais, invité de dernière minute au mariage, que des témoins ont vu discuter avec la petite fille. Placé en garde à vue, il nie toute implication, mais plusieurs éléments l’accusent. Il est mis en examen et placé en détention provisoire.

L’affaire fait la Une des journaux et au même moment, des gendarmes de Chambéry font le lien entre Nordahl Lelandais et une affaire qu’ils ne parviennent pas à résoudre depuis plusieurs mois. Dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, le caporal Arthur Noyer, 23 ans, disparaît après une soirée avec des amis. Malgré d’importantes recherches, il reste introuvable. Aucune piste, si ce n’est une Audi A3 grise dans laquelle il serait monté. La même voiture que celle conduite par Nordahl Lelandais…

Le principal suspect de l’affaire Maëlys serait-il aussi impliqué dans la disparition du caporal ? Les enquêteurs seraient-ils face à un tueur en série ? Les gendarmes vont tout mettre en œuvre pour faire craquer cet homme insondable et fuyant, désormais accusé d’un double meurtre.

Affaire Mihaela Miloiu : L’inconnue de la cascade

Une forêt luxuriante à deux pas d’une cascade magnifique dans le massif du Jura… Un coin de paradis pourtant théâtre d’un crime atroce.

Qui est cette femme dont le corps mutilé a été retrouvé par des bûcherons en ce mois de décembre 2016 ? Découvrir son identité prendra plusieurs mois, et nécessitera l’utilisation de toutes les nouvelles technologies à disposition de la gendarmerie.

À l'automne 2017, l’inconnue de la cascade a enfin un nom : Mihaela Miloiu, une jeune roumaine qui se prostituait à Genève.

Mais qui l’a tuée ? Et pourquoi ? Il faudra à nouveau des mois et une enquête particulièrement minutieuse pour dénouer ce mystère, et mettre la main sur un meurtrier au profil de gendre idéal.