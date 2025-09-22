"C à vous" lundi 22 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 22 septembre 2025 :
18:55 C à vous
La France et plusieurs autres pays vont reconnaître l'État de Palestine devant les Nations-Unies
Vincent Lemire, historien, professeur à l'université Paris-Est/Gustave Eiffel, co-auteur de "L'Atlas historique du Moyen-Orient" publié chez Les Arènes.
Disparition de Delphine Jubillar : ouverture du procès de Cédric Jubillar sans corps ni scène de crime
Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France Télévisions.
20:00 C à vous, la suite
Isabelle Carré et Bernard Campan, pour la pièce “Un pas de côté”.
Jean-Luc Kister et Frédéric Ploquin, pour le doc “Qui a coulé le rainbow warrior” sur France 2 demain à 21:10.
Pierre Perret, pour son nouvel album “Une vie d’humour et de tendresse”.
Dans la cuisine de C à vous
Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10.