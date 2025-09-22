recherche
"C à vous" lundi 22 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

lundi 22 septembre 2025
Lundi 22 septembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 22 septembre 2025 :

18:55 C à vous

La France et plusieurs autres pays vont reconnaître l'État de Palestine devant les Nations-Unies

Vincent Lemire, historien, professeur à l'université Paris-Est/Gustave Eiffel, co-auteur de "L'Atlas historique du Moyen-Orient" publié chez Les Arènes.

Disparition de Delphine Jubillar : ouverture du procès de Cédric Jubillar sans corps ni scène de crime

Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France Télévisions.

20:00 C à vous, la suite

Isabelle Carré et Bernard Campan, pour la pièce “Un pas de côté”.

Jean-Luc Kister et Frédéric Ploquin, pour le doc “Qui a coulé le rainbow warrior” sur France 2 demain à 21:10.

Pierre Perret, pour son nouvel album “Une vie d’humour et de tendresse”.

Dans la cuisine de C à vous

Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10.

Dernière modification le lundi, 22 septembre 2025 17:16
Magazines
