"Ça commence aujourd'hui" vendredi 26 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

vendredi 26 septembre 2025
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 26 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 26 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Papas courage, ils se battent pour leur enfant

Sonny est le papa de 3 enfants, il élève seul ses 2 fils aînés dont il a la garde exclusive. Sa fille, sa petite dernière, lui a été retirée il y a peu alors qu'il en avait la garde depuis sa naissance... Le combat d'un papa en colère qui va forcément vous toucher.

Jean-Marc était venu en septembre 2023 raconter comment des vacances en Guadeloupe avaient tourné au cauchemar. Sa fille Jade avait eu un terrible accident de jet-ski. Un traumatisme crânien, 8 semaines de coma et Jade s'était réveillée paralysée. Depuis Jean-Marc se bat pour que Jade progresse et lui offrir la meilleure deuxième vie.

15:05 Covid, attentats, nouvel ordre mondial : ils ont été confrontés à des idées complotistes

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités qui ont été confrontés à des idées complotistes. Covid, attentats, pyramides, nouvel ordre mondial : ils ont été happés dans un monde de machinations et de conspirations.

Suite à une dépression il y a 15 ans, la mère d’Eva a commencé à aborder des idées complotistes. Avec l’arrivée du covid, Eva estime qu’elle s’est complètement plongée dans une sorte de paranoïa, concernant notamment les vaccins.

Le frère aîné d’Elliot a plongé dans le complotisme après avoir vu un documentaire sur les pyramides. À cette époque, Elliot débutait une carrière de journaliste. Le fossé s’est creusé entre eux, et pour tenter de comprendre son frère et le retrouver, Elliot a infiltré le milieu complotiste…

Tout comme le frère d’Elliott, Sylvain alors étudiant en droit et relations internationales, s’est laissé happer par un documentaire sur les pyramides. Il est devenu complotiste par la suite et pendant 2 ans, il a tenté de convaincre ses proches de sa vérité avant de se repentir.

Thomas est journaliste et reporter. Depuis une dizaine d’années, il enquête dans les milieux complotistes. Avec les réseaux sociaux, il a assisté à l’explosion des réseaux et théories complotistes. En novembre 2021, il a subi une agression lors d’un dîner au restaurant de la part d’un proche tombé dans le complotisme, qui lui brisera une carafe sur la tête.

