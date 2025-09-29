"Quotidien" lundi 29 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 29 septembre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 29 septembre 2025 :

Laurent Valdiguié, journaliste d'investigation à Marianne.

Youssef Badr, pour son livre « Pour une justice aux 1000 visages - Le mythe français de l'égalité des chances ».

Alice Dufour, Claire Romain et Victor Meutelet pour la série événement "Montmartre" à partir de ce soir à 21:10 sur TF1.