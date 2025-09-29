"Quotidien" lundi 29 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 29 septembre 2025 :
Laurent Valdiguié, journaliste d'investigation à Marianne.
Youssef Badr, pour son livre « Pour une justice aux 1000 visages - Le mythe français de l'égalité des chances ».
Alice Dufour, Claire Romain et Victor Meutelet pour la série événement "Montmartre" à partir de ce soir à 21:10 sur TF1.