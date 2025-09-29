recherche
"C ce soir" lundi 29 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

lundi 29 septembre 2025
Lundi 29 septembre 2025 à 22:50 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Thème et invités du lundi 29 septembre 2025 :

Sarkozy contre les juges  L'État de droit menacé ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Aurélien Martini de l'Union syndicale des magistrats

Astrid de Villaines, journaliste.

Henri Guaino, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy.

Laurent Jacobelli, député RN de Moselle.

Catherine Tricot, directrice de Regards.

Marie-Anne Cohendet, constitutionnaliste.

Suivez nous...

