"C ce soir" lundi 29 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 29 septembre 2025 à 22:50 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 29 septembre 2025 :

Sarkozy contre les juges • L'État de droit menacé ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Aurélien Martini de l'Union syndicale des magistrats

Astrid de Villaines, journaliste.

Henri Guaino, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy.

Laurent Jacobelli, député RN de Moselle.

Catherine Tricot, directrice de Regards.

Marie-Anne Cohendet, constitutionnaliste.