"Les maternelles XXL" mardi 30 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mardi 30 septembre 2025 :
À 8 ans, danser pour ne pas sombrer
- Aldebert, superstar des cours de récré
- Une ferme pour les animaux, un refuge pour les enfants
- Prévention : attention aux piles bouton !
- Sevrage : des conseils pratiques
- La méthode infaillible de ce prof de lycée
- Au secours, mon ado passe ses nuits à jouer en ligne !
- Aldebert, superstar et super papa
- La pire menace des pires parents
- Les devoirs du soir, quel bonheur…