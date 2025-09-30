recherche
"Les maternelles XXL" mardi 30 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

mardi 30 septembre 2025
"Les maternelles XXL" mardi 30 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mardi 30 septembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mardi 30 septembre 2025 :

À 8 ans, danser pour ne pas sombrer

  • Aldebert, superstar des cours de récré
  • Une ferme pour les animaux, un refuge pour les enfants
  • Prévention : attention aux piles bouton !
  • Sevrage : des conseils pratiques
  • La méthode infaillible de ce prof de lycée
  • Au secours, mon ado passe ses nuits à jouer en ligne !
  • Aldebert, superstar et super papa
  • La pire menace des pires parents
  • Les devoirs du soir, quel bonheur…

 

Dernière modification le mardi, 30 septembre 2025 16:50
