"Les maternelles XXL" mercredi 1er octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 1 octobre 2025 488
"Les maternelles XXL" mercredi 1er octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mercredi 1er octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mercredi 1er octobre 2025 :

Enceinte, j’ai été victime de grossophobie

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Les antibiotiques, ce n’est vraiment pas automatique !
  • Une boutique gratuite pour les parents solos
  • Votre enfant ne vous écoute pas : que faire ?
  • De bons conseils pour que nos enfants lisent…
  • Musique en voiture : reprenez le pouvoir !
  • Diane Segard : la famille est son terrain de jeu
  • Qui se cache derrière les jouets qui parlent ?
Dernière modification le mercredi, 01 octobre 2025 16:30
Suivez nous...

