"Les maternelles XXL" mercredi 1er octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 1er octobre 2025 :
Enceinte, j’ai été victime de grossophobie
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Les antibiotiques, ce n’est vraiment pas automatique !
- Une boutique gratuite pour les parents solos
- Votre enfant ne vous écoute pas : que faire ?
- De bons conseils pour que nos enfants lisent…
- Musique en voiture : reprenez le pouvoir !
- Diane Segard : la famille est son terrain de jeu
- Qui se cache derrière les jouets qui parlent ?