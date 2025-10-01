"Quotidien" mercredi 1er octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 1er octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 1er octobre 2025 :

Tala Albanna, étudiante gazaouie et Michelle Amzalak, étudiante israélienne, pour leur livre "Nos cœurs invincibles" chez Flammarion.

Charlie Haid, pour son spectacle "Intensément mentaliste" à La Cigale le 22 février 2026 et son livre "Arrête de scroller pour de bon" aux éditions Albin Michel.