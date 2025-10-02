recherche
"Enquête d'action - Prisons sous tension, immersion avec l’unité d’élite de la pénitentiaire" vendredi 3 octobre 2025 sur W9

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 282
"Enquête d'action - Prisons sous tension, immersion avec l’unité d’élite de la pénitentiaire" vendredi 3 octobre 2025 sur W9

Vendredi 3 octobre 2025 à 21:25 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir dans "Enquête d'action" le document « Prisons sous tension : immersion avec l’unité d’élite de la pénitentiaire ».

Surnommée « GIGN des prisons », les ERIS (Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité) sont les unités d'élite qui interviennent pour maintenir l’ordre dans un monde carcéral de plus en plus violent. Ces 400 hommes et femmes surentraînés et armés, sont en première ligne dans les prisons françaises pour gérer mutineries, prises d’otage ou encore transferts de prisonniers à haut risque. Ils font face aux ramifications de l’univers du grand banditisme en prison : violent, déterminé et organisé.

Ils doivent aussi composer avec le mal-être engendré par la surpopulation en milieu carcéral, 77 000 détenus pour seulement 61 000 places. Quand les détenus craquent ou deviennent agressifs leurs passages à l'acte peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Paradoxalement, l'arme la plus efficace de cette unité d'élite est la négociation. Dans huit cas sur dix ils parviennent à faire retomber la tension grâce aux techniques de persuasion de leurs « négociateurs » hors pairs, formés comme leurs collègues du RAID et du GIGN.

Refus de réintégrer leurs cellules après la promenade, détenu retranché sur le toit, lutte contre tous les trafics à l’intérieur des prisons, les équipes du magazine ont suivi les missions, sous haute tension, des ERIS mais aussi les sélections des nouvelles recrues triées sur le volet.

Ce document a été diffusé en septembre 2024 dans "Enquête Exclusive".

Dernière modification le jeudi, 02 octobre 2025 10:16
Magazines
