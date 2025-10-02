recherche
"Quotidien" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025
"Quotidien" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 2 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 2 octobre 2025 :

Nora Hamzawi, pour son livre "Couple, splendeur et misères de la vie à deux" aux éditions du Seuil et sa tournée dans toute la France.

Hugo Clément, pour son livre "Le paradoxe de l'abondance" aux éditions Dargaud.

Lyas, créateur de contenu mode.

