recherche
Magazines

"C ce soir" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 707
"C ce soir" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 2 octobre 2025 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 2 octobre 2025 :

Crise sociale  L'offensive politique des patrons ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Anne-Sophie Alsif, économiste.

Clémentine Autain, députée Écologiste et Social de Seine-Saint-Denis.

Michel Picon, président de l'union des entreprises de proximité.

Denis Payre, entrepreneur.

Denis Lafay, journaliste.
Dernière modification le jeudi, 02 octobre 2025 20:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

02 octobre 2025 - 21:00

Sur le même thème...

&quot;Chroniques criminelles&quot; : L'affaire Louvet-Sajdi sur TFX samedi 4 octobre 2025

"Chroniques criminelles" : L'affaire Louvet-Sajdi sur TFX samedi 4 octobre 2025

02 octobre 2025 - 20:07

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobr…

02 octobre 2025 - 21:00 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL