"Quotidien" vendredi 3 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 3 octobre 2025 :
Muriel Robin et Jean-Victor Blanc pour le Festival "Pop & Psy" sur la santé mentale.
Sam Sauvage en tournée dans toute la France et à La Cigale le 31 mars 2026.