"Quotidien" vendredi 3 octobre 2025

vendredi 3 octobre 2025
"Quotidien" vendredi 3 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 3 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 3 octobre 2025 :

Muriel Robin et Jean-Victor Blanc pour le Festival "Pop & Psy" sur la santé mentale.

Sam Sauvage en tournée dans toute la France et à La Cigale le 31 mars 2026.

