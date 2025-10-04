"Enquête Exclusive - Tragédie du 7 octobre : enquête sur l’échec des services secrets israéliens" dimanche 5 octobre 2025 sur M6

Dimanche 5 octobre 2025 à 23:15, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera : « Tragédie du 7 octobre : enquête sur l’échec des services secrets israéliens ».

La plus grande tragédie qu’ait connu Israël aurait-elle pu être évitée ? C’est la question que posent aujourd’hui certaines familles de victimes de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023. Ce jour-là, les raids sanglants du Hamas ont fait près 1 200 morts et 251 Israéliens sont pris en otage. Depuis, la guerre menée par Israël contre l’organisation terroriste dans la bande de Gaza a coûté la vie à près de 62 000 Palestiniens selon un récent rapport de l’ONU. Le Proche-Orient est à nouveau plongé dans le chaos et la paix semble plus éloignée que jamais.

Cette catastrophe était-elle inéluctable ? Les plans des terroristes du Hamas étaient connus et ses hommes se sont entrainés pendant des mois devant les soldats et les guetteuses de l’armée israélienne sans que leurs alertes soient prises au sérieux. Dans les heures qui ont précédé l’attaque, de nombreux signaux inquiétants ont été enregistrés, mais négligés. Même la défense de la frontière avec Gaza et la riposte de l’armée ont souffert de tragiques lacunes.

Les responsables des renseignements sont mis en cause par le pouvoir politique qui les accuse d’aveuglement, d’excès de confiance et de sous-estimation de l’adversaire.

L'enquête du magazine se penche également sur les responsabilités du pouvoir politique israélien qui refuse, depuis deux ans, la mise en place d’une commission d’enquête d’État. Le directeur des services des renseignements intérieurs, le Shin Bet, accuse « les échelons politiques » de « mépris délibéré et prolongé des avertissements ».

À défaut de réponses, les familles des victimes que les journalistes du magazine ont suivies mènent aujourd’hui leur enquête citoyenne.

Martine Laroche-Joubert et Emmanuelle Elbaz-Phelps ont recueilli en exclusivité les témoignages des témoins directement impliqués pour retracer l’histoire de ce que l’armée israélienne appelle son « échec total ».