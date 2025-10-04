recherche
Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 4 octobre 2025 à 19:25

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025
Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 4 octobre 2025 à 19:25

Samedi 4 octobre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 20:00 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Pierre-Olivier Costa, président du MUCEM.

Jenna Boulmedaïs, créatrice de contenus.

Élodie Poux, humoriste et comédienne.

Stéphane De Groodt, comédien et réalisateur.

Nicolas Lacroix, humoriste.

Bernard Werber, écrivain.

