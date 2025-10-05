recherche
"C Politique" dimanche 5 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

dimanche 5 octobre 2025
"C Politique" dimanche 5 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 5 octobre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 5 octobre 2025 :

Gaza  La paix maintenant ?

Les invités reçus par Thomas Snégaroff :

Anne-Sophie Sebban-Becache, docteure en géopolitique.

Florian Louis, historien.

Myriam Benraad, politologue.

Alain Damasio, écrivain.

Elie Barnavi, historien.

dimanche, 05 octobre 2025
Magazines
