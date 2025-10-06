"Ça commence aujourd'hui" lundi 6 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce lundi 6 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro du magazine "Ça commence aujourd'hui" qui parlera de l'impact et des défis que représente la dépression et, surtout, le trouble bipolaire sur la vie de couple.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Dépression, troubles bipolaires : le couple à l'épreuve

Christelle vit avec une bipolarité de type 2, marquée par des phases d’hypomanie et de dépression sévère. Ce diagnostic a bouleversé sa vie et celle de Laurent, son mari. Tandis qu’elle se sent coupable et isolée, Laurent veille sur elle au quotidien et tente de préserver son propre équilibre pour rester solide.

Fabien vit avec une bipolarité de type 1 depuis 2004, marquée par des phases maniaques destructrices. Il a trouvé une certaine stabilité grâce aux traitements et au soutien de sa femme Blandine. De son côté, Blandine raconte la difficulté d’aimer et de vivre avec ces hauts et bas permanents, les séparations et réconciliations, mais aussi sa volonté de tenir leur couple et leur famille debout malgré l’épuisement.