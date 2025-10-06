recherche
"90' Enquêtes - Cambriolages, agressions, trafics en tout genre : tolérance zéro à la frontière Belge" sur TMC mardi 7 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 6 octobre 2025 257
"90' Enquêtes - Cambriolages, agressions, trafics en tout genre : tolérance zéro à la frontière Belge" sur TMC mardi 7 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025 à 21:10 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Cambriolages, agressions, trafics en tout genre : tolérance zéro à la frontière Belge ».

À la frontière belge, nos voisins ne plaisantent pas avec la lutte contre la délinquance. Agressions, cambriolages, chauffards... chez eux aussi, c'est tolérance zéro. Et notamment dans la ville de Charleroi où les délits ont explosé ces dernières années. À seulement 10 minutes de la France, cette ancienne cité minière de 200 000 habitants affiche un taux de criminalité proche de celui d'une grande ville comme Marseille.

Pour lutter contre ce fléau, la ville a décidé de sortir les gros moyens : dans un immense commissariat flambant neuf, 1 000 policiers : cela représente un agent pour 200 habitants, un record en Belgique ! Et ils sont sur tous les fronts.

Découvrez également un univers surprenant : tout près de notre frontière, des réseaux criminels montent dans le plus grand secret des usines de fabrication de cigarettes illégales et dangereuses. Ces dernières inondent le marché français !

Les équipes de "90' Enquêtes" ont exceptionnellement pu suivre les douaniers belges lors d'une opération contre ces trafiquants.

Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
