"Quotidien" lundi 6 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 6 octobre 2025 :
Alain Duhamel, journaliste et éditorialiste politique.
Seb et Sofyan pour « Souvenirs » disponible le 15 octobre 2025 sur CANAL+.