"Les maternelles XXL" lundi 6 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 6 octobre 2025 :
Par amitié, j’ai été mère porteuse
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Marc-Aurèle, 17 ans, lauréat du concours Eloquentia
- Des enfants privés de récré par les voisins !
- La ménopause, parlons-en !
- Pas toujours facile, les débuts de l’allaitement
- La ville fait-elle fuir les bébés ?
- Peut-on lire le journal intime de son enfant ?
- Pour ou contre le legging ?
- Guillaume de Tonquédec à cœur ouvert
- Pour l’anniversaire des enfants, célébrons leur mère !