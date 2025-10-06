recherche
"C ce soir" lundi 6 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

lundi 6 octobre 2025
"C ce soir" lundi 6 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 6 octobre 2025 à 22:50 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 6 octobre 2025 :

Démission de Lecornu  La crise de trop ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Vincent Martigny, professeur de science politique.

Richard Ramos, député Les Démocrates du Loiret.

Alexandre Devecchio, journaliste.

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes.

Pauline de Saint-Remy, journaliste.

Dernière modification le lundi, 06 octobre 2025 21:06
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
