"C ce soir" mardi 7 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 7 octobre 2025 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 7 octobre 2025 :

7 octobre • Le traumatisme et l'espoir

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Yara El-Ghadban romancière.

Valérie Zenatti, écrivaine, traductrice.

Hanna Assouline, fondatrice de l'association “Les guerrières de la paix”.

Selim Nassib, écrivain.

Alain Dieckhoff, sociologue, directeur de recherche au CNRS.