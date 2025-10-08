recherche
"Quotidien" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 499
"Quotidien" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 8 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 8 octobre 2025 :

François Hollande, ancien président de la République.

Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et Louis Garrel, pour le film « Chien 51 » au cinéma le 15 octobre prochain.

