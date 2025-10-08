"C ce soir" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 8 octobre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 8 octobre 2025 :

Spéciale • Crise politique

Les invités de Karim Rissouli :

Thierry Pech, directeur général de Terra Nova.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste.

Natacha Polony, journaliste.

Jad Zahab, secrétaire national de Renaissance.

Sylvain Bourmeau, directeur du journal AOC.

Baptiste Roger-Lacan, historien.