"C à vous" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 9 octobre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Cessez-le-feu à Gaza : accord entre Israël et le Hamas sur la première phase du plan Trump
Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.
Gallagher Fenwick, éditorialiste spécialiste des questions internationales.
Procès Jubillar : deux ex-compagnes de l’accusé sont entendues aujourd’hui
Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions.
20:00 C à vous, la suite
François Civil, Nadia Tereszkiewicz et Charlotte Rampling pour le film « Deux pianos », en salle le 15 octobre
André Manoukian, pour son album « La sultane », qui sort le 10 octobre.
Dans la cuisine de C à vous
Will Seven, créateur de contenus food.