"C à vous" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 9 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 9 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Cessez-le-feu à Gaza : accord entre Israël et le Hamas sur la première phase du plan Trump



Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.

Gallagher Fenwick, éditorialiste spécialiste des questions internationales.

Procès Jubillar : deux ex-compagnes de l’accusé sont entendues aujourd’hui

Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions.

20:00 C à vous, la suite

François Civil, Nadia Tereszkiewicz et Charlotte Rampling pour le film « Deux pianos », en salle le 15 octobre

André Manoukian, pour son album « La sultane », qui sort le 10 octobre.

Dans la cuisine de C à vous

Will Seven, créateur de contenus food.