recherche
Magazines

"C à vous" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 275
"C à vous" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 9 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 9 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Cessez-le-feu à Gaza : accord entre Israël et le Hamas sur la première phase du plan Trump

Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.

Gallagher Fenwick, éditorialiste spécialiste des questions internationales.

Procès Jubillar : deux ex-compagnes de l’accusé sont entendues aujourd’hui

Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions.

20:00 C à vous, la suite

François Civil, Nadia Tereszkiewicz et Charlotte Rampling pour le film « Deux pianos », en salle le 15 octobre

André Manoukian, pour son album « La sultane », qui sort le 10 octobre.

Dans la cuisine de C à vous

Will Seven, créateur de contenus food.

Dernière modification le jeudi, 09 octobre 2025 17:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

09 octobre 2025 - 16:36

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

09 octobre 2025 - 16:36

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France …

09 octobre 2025 - 14:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...