"Quotidien" jeudi 9 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 520
"Quotidien" jeudi 9 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 9 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 9 octobre 2025 :

Vincent Dedienne, pour son album « Un lendemain soir de gala » disponible vendredi.

Bruce Tousaint, pour son livre « Dites-lui que je pense à elle » chez Stock.

L'info TV en continu

