"Les maternelles XXL" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025
"Les maternelles XXL" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Jeudi 9 octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire jeudi 9 octobre 2025 :

Quand mes parents ont appris que j’étais lesbienne…

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Prenez soin des pieds de vos enfants !
  • Des marionnettes pour l’égalité H/F
  • Portage du bébé : pourquoi et comment ?
  • Nina ne veut pas dormir…
  • Post-Partum : attention à la dépression !
  • Devoirs en primaire : comment s’organiser ?
  • Sexe du bébé : la déception en ligne
  • Comment le petit Issa est devenu « Monsieur Doumbia »
  • Toute une famille en mode K-pop.
Suivez nous...