"Quotidien" vendredi 10 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 10 octobre 2025 :
Guillaume Hennette, rédacteur en chef des reportages de Quotidien.
Vanessa Paradis pour son nouvel album « Le retour des beaux jours ».